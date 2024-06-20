رئاسة الحكومة: مجلس وزاري يقرر وضع تمويلات وضمانات على ذمة الشركات الأهلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667485793cf111.21497904_mnkfglepjioqh.jpg width=100 align=left border=0>

أقرّ المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية منها وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة هذه الشركات مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.



وأقر المجلس أيضا إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل الى جانب احداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع ووزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.





...



وأكد رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية.



وشدد على ان الشركات الاهلية تعتبر مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة إلى مساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.



واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين من صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، والإجراءات الهادفة إلى تعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين على متابعتها بالمستويين الجهوي والمحلّي.



وحضر المجلس الوزاري كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الصحة علي مرابط، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب و كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد.