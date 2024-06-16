إيطاليا تتعافى من صدمة الهدف المبكر لتتغلب على ألبانيا في بطولة أوروبا

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تعافت إيطاليا من صدمة استقبال أسرع هدف على الإطلاق في بطولة أوروبا لكرة القدم لتتغلب على ألبانيا 2-1 يوم السبت بعد ان ضمن أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا بداية مظفرة لحامل اللقب.



وهز عشرات الآلاف من المشجعين الألبان الذين ارتدوا قمصانا حمراء ملعب دورتموند عندما سدد نديم باجرمي الكرة من زاوية ضيقة بعد 23 ثانية، مستفيدا من رمية تماس متهورة من المدافع فيدريكو ديماركو.

وحطم هذا الهدف الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الروسي دميتري كريتشينكو الذي سجل بعد 67 ثانية في مرمى اليونان عام 2004.



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لكن وسط هذا الصخب، حافظت إيطاليا على أعصابها وأدركت التعادل في الدقيقة 11 عندما سجل باستوني بضربة رأس في الشباك بعد ركلة ركنية نفذها لورينتسو بليغريني باتجاه القائم البعيد.

ووضع باريلا، العائد إلى المنتخب بعد الإصابة، إيطاليا في المقدمة بعدها خمس دقائق عندما سدد الكرة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وتعد البطولة في ألمانيا نقطة انطلاق مهمة لآمال إيطاليا في العودة إلى الواجهة الدولية بعد ان فشلت في التاهل الى كأس العالم عامي 2018 و2022.

وسيكون أكبر اختبار لأوراق اعتماد إيطاليا يوم الخميس المقبل عندما تواجه إسبانيا التي فازت بسهولة على كرواتيا 3-صفر في برلين في وقت سابق يوم السبت.

وتلعب ألبانيا أمام كرواتيا يوم الأربعاء ضمن المجموعة الثانية أيضا.