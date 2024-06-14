ضرورة تركيز نظام المبادر الذاتي والمساهمة في الانتقال من القطاع غير المنظم الى المنظم (كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية)

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شدّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، اليوم الجمعة بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، على أهمية تركيز نظام المبادر الذاتي والمساهمة في الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.



وأضاف، خلال جلسة عمل تمحورت حول متابعة مدى تقدم تنفيذ المخطط العملي لتركيز نظام المبادر الذاتي، أن تركيز هذا النظام ومساهمته في عملية الانتقال، يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحوكمة الالكترونية وذلك بهدف مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.





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وتم، خلال الجلسة، عرض مدى تقدم تنفيذ المخطط العملي المصادق عليه بمقتضى جلسة العمل الوزارية بتاريخ 06 مارس 2024 كما تطرق الحضور إلى عدة محاور منها اعتماد قائمة الأنشطة التي تم إعدادها من طرف مصالح وزارة المالية وتوضيح مسار الانخراط في نظام المبادر الذاتي.



وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على العمل على تسريع نسق انجاز المحاور المدرجة بالمخطط العملي حتى يتسنى الإيفاء بالتعهدات خاصة الخارجية منها.

