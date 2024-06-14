قابس: انجاز مشاريع لتعزيز البنية الأساسية بغنوش

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تشهد مدينة غنوش من ولاية قابس، انجاز مجموعة من المشاريع الرامية الى تحسين ظروف عيش المتساكنين وتعزيز البنية الأساسية للمدينة، وتتمثل اساسا في تهيئة واد التين عن طريق ادارة المياه العمرانية باعتمادات تناهز 05 مليون دينار، وفق المكلف بتسيير شؤون هذه البلدية الصحبي يحي .





ويتضمن هذا المشروع، وفق ما صرح به يحي لصحفي "وات" ، 03 مكونات رئيسية تتمثل في حماية المدينة من الفيضانات وتصريف مياه النز وبناء جسرين على الوادي، بما سيساعد على تخفيف الاكتظاظ المروري الذي يشهده مدخل غنوش.



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كما تشهد مدينة غنوش، ضمن مشروع صيانة الأزقة الذي تنجزه بلدية المكان، تعبيد وتبليط 12 زقاقا بتكلفة جملية تبلغ 362 الف دينار، وانطلقت البلدية في تعبيد الجزء الجنوبي لشارع طارق ابن زياد بكلفة 210 ألاف دينار وتتواصل فيها أشغال تهيئة المستودع البلدي بتكلفة 750 ألف دينار وأشغال انجاز القسط الثاني من مشروع بناء قسم الحالة المدنية وقاعة للجلسات بقيمة 360 ألف دينار.

من جهتها، قامت وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتعبيد وترصيف شارع طارق ابن زياد و04 أزقة متعامدة مع هذا الشارع بكلفة ناهزت 171 الف دينار.