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الكاف: تقدّم هام في مشروع تعبيد الطريق المؤدية الى مائدة يوغرطة الأثرية وتوقعات بإتمامه خلال شهر جويلية القادم

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 17:13 قراءة: 0 د, 39 ث
      
من المنتظر أن تنتهي خلال شهر جويلية القادم أشغال تعبيد المسلك المؤدي الى مائدة يوغرطة بمعتمدية قلعة سنان بالخرسانة الإسفلتية على طول 7 كلم، وذلك في اطار برنامج تدعيم المسالك الريفية لسنة 2023 الذي يقضي بالصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز بالكاف، الصادق رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وسيشكل هذا المشروع، المقدرة كلفته بـ4 ملايين و500 الف دينار متأتية من خزينة الدولة، إضافة هامة لفائدة الجهة حيث سيسهل الوصول لمائدة يوغرطة بالنسبة للوفود السياحية أو الزائرين ويدعم إدراج هذا المعلم ضمن المسلك السياحي بالجهة، وفق نفس المصدر.

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ويتضمن المشروع تهيئة المسلك وإنجاز الترتيبات (حفريات وردميات)، وإنجاز الطبقات المهيكلة للطريق وطبقة الخرسانة الاسفلتية، إضافة إلى بناء المنشآت المائية والدعامة بالحجارة المشبكة، وتركيز التنوير العمودي والأفقي عبر احداث نقاط ضوئية بالطاقة الشمسية.


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