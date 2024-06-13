صفاقس: النظر في مختلف الإستعدادات لموسم الإصطياف بشاطئي الشفار بالمحرس والكازينو بصفاقس

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خصصت جلسة عمل، إنعقدت اليوم الخميس، بمقر ولاية صفاقس، للنظر في آخر الإستعدادات لموسم الإصطياف، بشاطئ الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، وشاطئ الكازينو، وذلك بحضور كافة الأطراف المتدخلة.

وأفاد رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس، مرسي الفقي، في تصريح إعلامي، بأنّ الجلسة تطرّقت إلى موضوع الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، وتنظيم المظلات، ووجه للشفار الجديد، فضلا عن عمليات التنظيف الآلي واليدوي التي تقوم بها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كامل موسم الإصطياف، وإلى عديد الإشكاليات المتعلقة بالنظافة، ومآوي السيارات في الشفار الجديد والقديم.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم القيام بحملات نظافة على طول الشريط الساحلي، والشروع في تغذية حوالي 20 ألف متر مكعب بشاطئ الكازينو بالرمال، لتغيير وجه هذا الشاطئ بإعتباره قبلة لأغلب متساكني وسط مدينة صفاقس.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، مثل الصخيرة واللوزة، ذكر رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس، أنه "تمت برمجة حملات نظافة بها بالتنسيق مع المعتمدين والبلديات وسيتم التدخل فيها عبر المقاولة وأعوان البلدية.



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وبخصوص المخالفات والإعتداءات على الملك العمومي البحري بمعتمدية المحرس، سيتم غدا الجمعة، عقد جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس بحضور كافة الأطراف المتدخلة، من أجل ضبط خطة عمل لتنفيذ قرارات الهدم، التي أصدرتها الولاية منذ سنوات بناء على محاضر المخالفات التي تقوم بها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في إطار المراقبة الدورية، وفق نفس المصدر.

يذكر أنه في إطار الإستعدادات لموسم الاصطياف والسياحي بالقرية السياحية الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، قام المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، أمس الأربعاء بزيارة ميدانية عاين خلالها المخالفات والإعتداءات على أملاك المجلس الجهوي بولاية صفاقس وعلى الملك العمومي البحري، وأكد على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم الصادرة منذ سنوات، داعيا إلى ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاح لموسم الصيفي الحالي، وضمان أفضل الظروف الملائمة من الناحية الأمنية وتوفير مرافق النظافة وحسن التنظيم.

يشار إلى أن الشريط الساحلي التابع لمنطقة الشفار يمتد على طول حوالي 3،5 كلم بالنسبة للشفار الجديد، و 1 كلم بالنسبة للشفار القديم.

