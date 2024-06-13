Gtex-Menatex متابعة تنفيذ البرنامج الشامل للنسيج والملابس

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خصص اجتماع لجنة القيادة للبرنامج الشامل للنسيج والملابس "Gtex-Menatex" الخميس، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لمتابعة البرنامج الممول من طرف كتابة الدولة للاقتصاد السوسرية "SECO " والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي "SIDA "وبتنفيذ من مركز التجارة الدولية بجنيف.



ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص لتنفيذه مبلغ بقيمة 2 مليون دولار خلال الفترة بين 2024 و 2027، إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية الوطنية الناشطة في القطاع قصد الانخراط في مسار التحول الإيكولوجي والطاقي والاقتصاد الدائري.





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كما يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية ومن القيمة المضافة للقطاع والولوج إلى أسواق جديدة.



ويرتكز على تحسين البيئة الاقتصادية وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية وتحسين التصرف وتقليص التكاليف والتسويق والمبيعات وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة للشباب حاملي الشهائد العليا إلى جانب المشاركة في التظاهرات الدوليّة.



يذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج نفذت خلال الفترة مابين 2018 و 2023.



وقد تم في هذا الاطار تنظيم 32 دورة تكوينية استفاد منها 450 مشاركا من مختلف هياكل المساندة في القطاع.