وفاة عون أمن إثر سقوطه من عمارة أثناء إخلائها من مهاجرين أفارقة

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توفي اليوم الاربعاء 12 جوان، عون أمن اثر مداهمة لعمارة بمنطقة شارع 5 اوت "اريانة"بصفاقس يقيم بها على غير وجه حق عددا من افارقة جنوب الصحراء و رفضوا اخلائها.



وأفاد المدير الجهوي للصحة بأنه في حدود السادسة الا ربع مساءا وصل عون الأمن الي المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة بعد حوالي 15 دقيقة وذلك على اثر سقوطه من الطابق السادس للعمارة المذكورة حسب المعطيات الأولية.





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رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

