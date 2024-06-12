القصرين: الاحتفاظ بتلميذة من أجل الغشّ في امتحانات الباكالوريا

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بتلميذة من أجل الغشّ في الدورة الرئيسية للامتحانات الباكالوريا وفق المتحدث باسم محاكم القصرين، رياض النويوي.



وبين النويوي في تصريح إعلامي، أن النيابة العمومية عهّدت للفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني للكشف ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضايا الغشّ في امتحانات وطنية .





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جدير بالذكر أن مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، رصدت خلال الأيام الأربعة الفارطة من اختبارات الباكالوريا ، 59 حالة غش تعلقت جلها بإستعمال هواتف جوالة وأجهزة إلكترونية مختلفة داخل مراكز الاختبارات.

