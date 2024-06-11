أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة تجاوزت 50 بالمائة (وزارة التجهيز)

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أكدت وزارة التجهيز والإسكان، الثلاثاء، أن أشغال انجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة تجاوزت 50 بالمائة، وذلك لربط منطقة مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بمداخل المروج ومدخل تونس العاصمة مرورا بمنطقة جبل جلود لتنتهي بشارع قنطرة الجمهورية بالعاصمة.



ويتكون هذا المشروع من 5 أقساط، يكون الأول على مستوى السكة الحديدية والثاني على مستوى محول الكبارية والثالث على مستوى مستشفى الحروق البليغة والرابع على مستوى محول بئر القصعة والخامس على مستوى محول اليهودية.





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وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، ان المشروع سيساهم في تعصير شبكة الطرقات المهيكلة وتخفيف الاختناق المروري بتونس الكبرى وعلى مستوى مختلف التقاطعات اضافة الى تحسين السيولة خاصة ان حركة المرور تتجاوز على هذا المستوى 150 ألف عربة يوميا.



وسيساهم، ايضا، في تحسين جودة الحياة لسكان الضاحية الجنوبية وتحسين سيولة الحركة المرورية بالنسبة للوافدين إلى العاصمة عبر مدخلها الجنوبي.



وحثّت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني، خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم، لمعاينة تقدم الأشغال، المقاولات المكلفة على تعزيز الحظيرة بالإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لتلافي التأخير في الإنجاز، حيث أن المشروع بصدد الانجاز داخل منطقة عمرانية بها حركة مرورية كثيفة.



وشددت الزعفراني على ضرورة مزيد استحثاث نسق الإنجاز والالتزام بالآجال المتفق عليها.



واطلعت على بعض الاشكاليات القائمة التي تعترض بعض الأقساط خاصة منها العقارية وتلك المتعلقة بتحويل شبكات المستلزمين العموميين والإجراءات المستوجب اتخاذها لاستكمال المشروع في أحسن الظروف.