القصرين: رفع 256 مخالفة اقتصادية وحجز أطنان من المواد الغذائية الأساسية خلال شهر ماي المنقضي

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رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، بالاشتراك مع المصالح الأمنية بمختلف إختصاصاتها خلال شهر ماي المنقضي، 256 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب2168 زيارة تفقد ومراقبة ميدانية للمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية والبلدية بمختلف معتمديات الولاية.



وتعلقت اغلب المخالفات، وفق ما أوردته مصالح الإدارة الجهوية للتجارة عبر صفحتها الرسمية، بالترفيع في الأسعار وعدم الإستظهار بفواتير الشراء، وإخفاء واحتكار منتوجات، والاخلال بتراتيب الدعم، وعدم إشهار الأسعار، وخصت المخالفات بالأساس قطاعات المواد الغذائية (المواد المدعمة السميد والعجين الغذائي) والمخابز والخضر والغلال.





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كما تمكنت ذات الفرق من حجز أطنان من المواد الأساسية كانت موضوع ممارسات إحتكارية تمثلت في 01 طن من الأعلاف المدعمة، و 744 علبة معجون طماطم مضاعف التركيز، و765 كلغ من السميد الغذائي، و 350 كلغ من الفرينة الرفيعة، و307 كلغ من السكر المدعم، و 240 لترا من الزيت النباتي المدعم، و60 قارورة زيت زيتون، و 225 لترا من الحليب المدعم، و 243 كلغ من العجين الغذائي، و1002 لتر من المياه المعدنية، و 42 كيسا من القهوة، و80 قطعة حلويات.