الكاف... تسوية عقارية لحيي السعادة 1و 2بمدينة الكاف الشرقية

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قررت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ،هذه الايام، تسوية الوضعية العقارية للتجمعين السكنيين "حي السعادة1 " و "حي السعادة 2" الكائنين بمعتمدية الكاف الشرقية والمقامين على ملك الدّولة الخاص وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص



ودعت الوزارة في بلاغ نشرته منذ ايام أصحاب المحلات السكنية الكائنة بهذين التجمعين السكنيين والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي المذكور، الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالكاف لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص، وتكون تلك المطالب مصحوبة بالوثائق المستوجبة ومنها نسخة من بطاقة تعريف المعني المراد تسوية الوضعية لفائدته أو نسخ من بطاقات تعريف جميع الورثة ومن حجة وفاة مورثهم في حالة وفاة صاحب المحل إضافة إلى تقديم الوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، كتب تنازل، عقد هبة، عقد اسناد...).





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- أو ما يفيد أن المحل السكني موضوع التسوية مبني قبل سنة 2000 مثل وثيقة الربط بشبكة الماء أو وثيقة الربط بشبكة الكهرباء أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000 أو وثيقة من السلطة المحلية أو الجهوية تفيد بأن المحل السكني تم تشييده قبل سنة 2000

وقال بعض أصحاب المحلات المبنية على ملك الدولة الخاص المعنية بهذه التسوية في تصريح لمراسل "وات" بالجهة أن هذه العملية ستمكنهم من إنجاز عمليات التوسعة أو البيع للعقارات المبنية والتصرف فيها بكل حرية ، معبرين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي انتظروه "لفترة طويلة "على حد تعبيرهم