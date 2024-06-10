مجلس وزاري مضيق يقرر اطلاق أسبوع الاستثمار وفق مقاربة عبر قطاعية خلال الأسابيع القادمة

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قرر مجلس وزاري مضيق ، ترأسه رئيس الحكومة احمد الحشاني، اطلاق أسبوع الاستثمار وفق مقاربة عبر قطاعية خلال الأسابيع القادمة.



وأكد الحشاني خلال المجلس ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للاستثمار من أجل خلق الثروة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، مما يتطلب ضرورة تبسيط الإجراءات لجلب المستثمرين الأجانب.





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وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، عرضا حول الإصلاحات المضمنة بالاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.



وترتكز الاستراتيجية أساسا على تبسيط ورقمنة مساري إحداث مؤسّسة اقتصادية، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار وفق مقاربة "أحداث الحياة"، وتطرقت الى أطر حذف بعض الرخص وامكانية تعويضها بكراس شروط مبسطة اذا اقتضى الأمر ذلك.



وتطرق المشاركون في الجلسة إلى أهمية المتابعة الدورية لمناخ الأعمال وتقييمه حسب المقاربات والمعاير الدولية المعتمدة، بما يمكن من تعزيز التموقع وتنافسية تونس، مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات الدولية.