Babnet

جندوبة: حملة نظافة بمحيط التعاضدية المركزية للقمح ببوسالم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 18:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انطلقت بلديتي بوسالم وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة، اليوم الاثنين، في تنفيذ حملة نظافة تستهدف تنظيف محيط التعاضدية المركزية للقمح، وحماية أكبر مركز لتجميع الحبوب بالولاية من الحرائق المحتملة.


وبين الكاتب العام المكلب بتسيير بلدية بوسالم حلمي الغربي لصحفي "وات" ان أعوان البلدية يدعمون مجهود مركزية القمح ومجهودات اللجنة المحلية لمجابهة الحرائق والتي تتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، واضاف ان الاعوان يقومون ايضا منذ أيام بحملة واسعة تستهدف رفع الفضلات من المسالك الفلاحية، توقيا من الحرائق الاكثر تهديدا لمزارع الحبوب.
...

وشملت حملة النظافة التي شارك فيها، الى جانب أعوان البلديّتين،عملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المكان المخصص لمحطة القطار وعربات نقل البضائع والذي غطّته الاعشاب الشوكية واكداس الفضلات المنزلية وفواضل البناء.
يشار الى انه كثيرا ما سجل محيط التعاضدية المركزية للقمح، في سنوات مضت، حرائق مختلفة كادت ان تخترق مبنى التعاضدية، وفق ما أكده مصدر من فرقة الحماية المدنية ببوسالم لصحفي "وات".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289043


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*