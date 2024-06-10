جندوبة: حملة نظافة بمحيط التعاضدية المركزية للقمح ببوسالم

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انطلقت بلديتي بوسالم وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة، اليوم الاثنين، في تنفيذ حملة نظافة تستهدف تنظيف محيط التعاضدية المركزية للقمح، وحماية أكبر مركز لتجميع الحبوب بالولاية من الحرائق المحتملة.





وبين الكاتب العام المكلب بتسيير بلدية بوسالم حلمي الغربي لصحفي "وات" ان أعوان البلدية يدعمون مجهود مركزية القمح ومجهودات اللجنة المحلية لمجابهة الحرائق والتي تتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، واضاف ان الاعوان يقومون ايضا منذ أيام بحملة واسعة تستهدف رفع الفضلات من المسالك الفلاحية، توقيا من الحرائق الاكثر تهديدا لمزارع الحبوب.



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وشملت حملة النظافة التي شارك فيها، الى جانب أعوان البلديّتين،عملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المكان المخصص لمحطة القطار وعربات نقل البضائع والذي غطّته الاعشاب الشوكية واكداس الفضلات المنزلية وفواضل البناء.

يشار الى انه كثيرا ما سجل محيط التعاضدية المركزية للقمح، في سنوات مضت، حرائق مختلفة كادت ان تخترق مبنى التعاضدية، وفق ما أكده مصدر من فرقة الحماية المدنية ببوسالم لصحفي "وات".