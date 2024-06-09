نصف نهائي البطولة الوطنيةالمحترفة لكرة السلة (الجولة الثانية): النادي الافريقي يجدد انتصاره غلى شبيبة القيروان 81-46 ت

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جدد النادي الافريقي فوزه على شبيبة القيروان مساء اليوم الاحد بنتيجة 81-46 في مباراة الجولة الثانية من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي احتضنتها قاعة القرجاني بالعاصمة.



وكانت المباراة الاولى بين الفريقين التي دارت يوم الجمعة الماضي بقاعة القرجاني انتهت لفائدة النادي الافريقي ايضا بنتيجة 71-60.

ويواجه الاتحاد المنستيري في وقت لاحق من مساء اليوم الاحد النجم الرادسي في اطار ذات الجولة الثانية بقاعة محمد المزالي بالمنستير.



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وحسم الاتحاد المنستيري المباراة الاولى يوم الجمعة الفارط بنتيجة 66-61 بقاعة محمد المزالي بالمنستير.

ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.



الجمعة 7 جوان 2024

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 71-60

في قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي 66-61



الاحد 9 جوان 2024

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 81-46

في قاعة محمد المزالي بالمنستير (16:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 2)



الاربعاء 12 جوان 2024

في قاعة بوهيمة برادس (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 3)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 3)



الخميس 13 جوان 2024

في قاعة توفيق بوهيمة (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 4)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 4)



السبت 15 جوان 2024

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 5)

في قاعة محمد المزالي (18:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 5)