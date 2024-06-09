احداث 276 نقطة حراسة بالشواطئ وتعيين 152 عون اشراف لحراسة الشواطئ

وقدم معز تريعة جملة من النصائح لمختلف المصطافين على الشواطئ على غرار عدم التردد في طلب المساعدة من الآخرين اذا تمت رؤية شخص يغرق وإلقاء عوامة أو حبل للغريق حتى يتمكن من الإمساك به وإبلاغ شخص آخر ممّن يجيد السباحة للتمكن من إنقاذ الغريق.وأضاف في السياق ذاته انه اذا كان المصاب في حالة وعي ويطلب المساعدة وإن كان المصطاف بالشاطئ لا يجيد السباحة فلا يحاول القفز في الماء بل عليه طلب المساعدة مباشرة وأن يحاول مساعدته بالطرق المتاحة مثل (رمي كرة أو حبل أو عصا) لكي تسحبه للخارج مشددا على أنه اذا كان المصطاف يجيد السباحة والغريق واعيا فيجب القفز في الماء للوصول اليه ورفعه عن سطح الماء والامساك به من الخلف حتى لا يتشبث به ويعيق بالتالي عملية الإنقاذ وبعدها يسحبه بهدوء الى الخارج دون محاولة ثني رقبته او جسده.ولفت من جهة أخرى الى انه في صورة كان الغريق غير واع والمصطاف يجيد السباحة فلا يجب التردد في إنقاذه بالسباحة مباشرة نحوه وجعله في وضع افقي على الماء بوضعاحدى ذراعي المصطاف خلف ظهر الغريق ووضع اليد الأخرى خلف عنقه لفتح مجرى الهواء ومن ثم إخراجه الى الشاطئ.