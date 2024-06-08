المنستير: افتتاح المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني

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عاشت مدينة المنستير اليوم على وقع أجواء احتفالية بساحة الفنون بالمنستير مع الافتتاح الرسمي للدورة 45 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بالمنستير التي تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني في الفترة 7-9 جوان الجاري بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والشؤون الثقافية بالمنستير بمشاركة قرابة 600 متكون ومتكونة من عدّة مراكز للتكوين المهني بالجمهورية.





وأبرز منذر الميلادي مدير شبكة مراكز التكوين المهني بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان أهمية هذا المهرجان الذي يتوج الأنشطة الثقافية والرياضية لشباب مراكز التكوين المهني على المستوى الجهوي والإقليمي والتصفيات النهائية. ويعدّ فرصة للتعريف باختصاصات التكوين المهني الذي هو مسلك من مسالك النجاح للشباب التونسي مثمنا بالمناسبة التنظيم المحكم للمهرجان.



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وبيّنت من جهتها في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني ومديرة الخدمات للمتكونين بالنيابة أنّ الشباب الذي يدرس في مراكز التكوين المهني يتلقي إلى جانب التكوين التطبيقي الأساسي الذي يؤهله للحياة المهنية تكوينا حياتيا من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية طيلة السنة التربوية يؤهله للحياة الاجتماعية وينمي لديه الحس المواطني إذ يوجد منشطين للحياة الجامعية في المبيتات الذين ينظمون أنشطة ثقافية ورياضية وتوعوية لمساعدة المتكوّنين في الاندماج في المجتمع.

وأوضحت فاتن العدسي أنّ هناك 136 مركز للتكوين المهني وثمانية وحدات مبيت ومطعم موزعين على كامل تراب الجمهورية. وانطلقت أمس عملية التسجيل في منظومة التكوين المهني بالنسبة إلى دورة الخريف 2024 على منصة الوكالة التونسية الوكالة التونسية للتكوين المهني.

وانطلق حفل الافتتاح الرسمي اليوم بساحة الفنون بتحية العلم ثم استعرض للفرق المشاركة في المهرجان وإعطاء إشارة انطلاق المارطون وعرض للفنون الدفاعية.

ويحتضن المركب الثقافي بالمنستير اليوم نهائيات التصفيات الثقافية في المسرح الفردي والجماعي، والتعبير الجسماني، والغناء الفردي والجماعي، والشعر الفصيح والشعبي، والعزف الفردي والجماعي، والفنون التشكيلية، وقصر العلوم بالمنستير سهرة فنية شبابية مع فرقة الطرابلسي.

وتتواصل فعاليات هذا المهرجان غدا مع نهائيات الرياضات الجماعية في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة ، وكرة الطاولة، والكرة الحديدة. ويكون .حفل اختتام المهرجان بمعلم قصر الرباط الأثري الكبير بالمنستير مع المجموعة الموسيقية "تونكيز باند".

وشارك في هذا المهرجان شباب من مراكز التكوين والتدريب المهني ووحدات المبيت والمطعم والمراكز القطاعية بالمنستير والقصرين وقمرت وقليبية والقيروان وزغوان ومنزل بورقيبة وقابس والكاف وسليمان وعمدون وساقية الزيت وقصر هلال وخنيس وسليانة والدهماني وبن عروس وتطاوين وسبيطلة وبرج السدرية وجبنيانة وسوسة والقلعة الكبرى والمكناسي ومكثر وحي الخضراء ونابل وصفاقس وبنبلة وباجة وسيدي بوزيد والعروسة ومدنين وماطر وجربة وزغوان.