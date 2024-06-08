بن عروس : افتتاح نقطة منظمة لبيع الأضاحي بالميزان في رادس

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افتتحت، اليوم السبت، على مستوى شارع الهادي نويرة طريق الميناء برادس من ولاية بن عروس، نقطة منظمة لبيع الأضاحي بالميزان، وذلك بعد تهيئتها وتجهيزها لاستقبال المزودين المعنيين بتوفير أضاحي العيد بالأسعار المرجعية والتي حددت بـ21900 مي للكلغ الواحد.





وقد تمت تهيئة وتسييج فضاءات لفائدة الفلاحين من مختلف الجهات والمزودين المساهمين في تزويد النقطة على غرار ديوان تربية الماشية أو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وتركزت أماكن متفرقة بالنقطة فيها خرفان من مختلف الأحجام، وفق ماعاينه صحفي "وات".



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من جانبها، ركزت المراقبة الصحية البيطرية خيمة قارة لمراقبة كل الخرفان التي تدخل إلى السوق، والكشف عن حالتها الصحية قبل وضعها على ذمة مرتادي السوق.

وفي هذا الإطار، أفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأنه تم التنسيق مع المعتمديات والبلديات لتأمين مراقبة صحية بيطرية بكامل نقاط البيع خلال الفترة التي تسبق عيد الاضحى، تشمل التنقل الميداني لمعاينة الوضعية الصحية للأضاحي.