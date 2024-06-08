قرار قضائي في حق الرئيس السابق لنقابة اعوان وموظفي العدلية وأمين مالها

قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلبي الافراج عن الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان وأمين مال النقابة السابق وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما الى جلسة جويلية المقبل ...وتتعلق القضية بتهم تمحورت حول تجاوزات بأنشطة وتسيير النقابة المذكورة ...