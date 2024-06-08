تصفيات مونديال 2026 - المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الزامبي بهدفين مقابل هدف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66640ad9326db8.93672155_njheoqmlikpfg.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المغرب على زامبيا بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



سجل هدفي المغرب حكيم زياش في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وإلياس بن صغير في الدقيقة (67) فيما سجل إدوارد شيلوفيا هدف زامبيا في الدقيقة (80).





...



وتصدر المغرب المجموعة بست نقاط من مباراتين وبفارق ثلاث نقاط أمام كل من زامبيا والنيجر وتنزانيا فيما تتذيل الكونغو الترتيب بلا رصيد.

وكانت المباراة بين الكونغو والنيجر قد ألغيت بسبب رفض الأخيرة اللعب في برازافيل بعدما كانت المباراة مقررة في كينشاسا.

وضمن مباريات المجموعة السادسة، فازت كوت ديفوار على الغابون بهدف دون رد سجله سيكو فوفانا في الدقيقة (36) ليتصدر الترتيب برصيد تسع نقاط فيما يتواجد الغابون في المركز الثاني برصيد ست نقاط وكينيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام بوروندي.

وتحتل غامبيا المركز الخامس بلا رصيد بفارق الأهداف أمام جزر سيشل.

وتعادلت نيجيريا مع جنوب إفريقيا بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وبادرت جنوب افريقيا بالهدف الأول عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة (29) قبل أن يدرك فيسابو باشيرو التعادل لنيجيريا في الدقيقة (46).

ورفعت جنوب افريقيا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الرابع، ونيجيريا إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن زيمبابوي صاحبة المركز الخامس والأخير بنقطتين.

وتتصدر ليسوتو الترتيب بخمس نقاط امام رواندا بأربع نقاط التي تتفوق بفارق الأهداف على جنوب إفريقيا.