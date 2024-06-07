نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النادي الافريقي يفوز على شبيبة القيروان 71-60

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فاز النادي الافريقي مساء اليوم الجمعة على شبيبة القيروان بنتيجة 71-60 بقاعة القرجاني بالعاصمة ضمن الجولة الاولى من منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة موسم 2023-2024.



وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني الاتحاد المنستيري بالنجم الرادسي في وقت لاحق من مساء اليوم بقاعة محمد المزالي بالمنستير ضمن ذات الجولة الاولى من المسابقة.

ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.



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الجمعة 7 جوان 2024

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 71-60

في قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي تدور في وقت لاحق





الاحد 9 جوان 2024

في قاعة محمد المزالي بالمنستير (16:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 2)

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 2)



الاربعاء 12 جوان 2024

في قاعة بوهيمة برادس (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 3)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 3)



الخميس 13 جوان 2024

في قاعة توفيق بوهيمة (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 4)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 4)



السبت 15 جوان 2024

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 5)

في قاعة محمد المزالي (18:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 5)