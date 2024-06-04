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المجمع المهني المشترك للحوم والحمراء يقرر بيع الاضاحي عند 21.900 د/كلغ حيّ بداية من يوم 8 جوان 2024

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 16:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان والصيد البحري، انه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للاضاحي في حدود 21.900 دينارا للكلغ حيّ لكافة الاوزان وان عمليات البيع ستنطلق بداية من السبت 08 جوان 2024

واضاف المجمع في بلاغ اصدره الثلاثاء ان القرار اتخذ تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2024 مع مختلف الأطراف المعنية ومراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين.

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ودعا المجمع المشترك للحوم الحمراء والالبان مربي الماشية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة وكافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة .


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