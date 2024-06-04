اتحاد الفلاحين لم يتم تشريكه في تحديد بيع كيلوغرام الاضحية "الحيّ" ب900ر21 د - المستشار الاقتصادي لرئيس المنظمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4d75ed177505.09868507_mglqpfnkijeho.jpg width=100 align=left border=0>

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، "إنه لم يتم الاتفاق على سعر بيع الاضاحي ب900ر21 دينار "حيّ" وانه لم يتم تشريك المنظمة في تحديد هذا السعر".





وأضاف بن خليفة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، إنّ المنظمة "لا علم لها وان القرار الذي اصدرته الادارة العامة للمجمع المهني للّحوم الحمراء والالبان حول بيع الاضاحي لم يتم الاتفاق بشانه مع مجلس ادارة المجمع".



...







وبين ان مجلس ادارة المجمع يضم ممثلين عن 4 وزارت الى جانب 8 اعضاء يمثلون المهنة يتوزعون على 4 اعضاء من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و 4 اعضاء من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية علما وان الرئاسة يتولاها عضو من الاتحاد.



واشار الى انه تم عقد جلسة تفاوض يوم 8 ماي 2024 ، "لم تتمكن من التوصل الى نتيجة بشان الاسعار عقبتها جلسة اخرى لم يتم استدعاء المنظمة لحضورها الى ان صدرت الاسعار الجديدة والتي لا تستجيب لتطلعات مربي الماشية".





وتحدث بن خليفة عن وجود صنفين من الاضاحي وهي الخرفان اقل من 45 كيلوغرام والتي يصل سعر كلفتها الى حدود 22 دينار" ملاحظا ان الاتحاد يطالب بهامش ربح بنسبة 15 بالمائة ليصل السعر الى 25 دينار للكلغ.



ولاحظ ان الصنف الثاني وهو "البركوس " والذي يزن اكثر من 60 كليوغرام، ان كلفة بيع الكيلوغرام منه تبلغ 21 دينار على ان يرتفع السعر باحتساب هامش الربح البالغ 15 بالمائة الى 24 دينارا للكلغ.



وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان والصيد البحري،اعلن، الثلاثاء، انه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للاضاحي في حدود 21.900 دينارا للكلغ حيّ لكافة الاوزان وان عمليات البيع ستنطلق بداية من السبت 8 جوان 2024.



واضاف المجمع في بلاغ ان القرار اتخذ تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2024 مع مختلف الأطراف المعنية ومراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين.



ودعا المجمع المشترك للحوم الحمراء والالبان مربّي الماشية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة وكافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.





واعلنت شركة اللحوم (عمومية) يوم 2 جوان 2024 عن الشروع في بيع أضاحي العيد بداية من يوم السبت 8 جوان الجاري وبسعر 21.900 دينار للكلغ حيّ وذلك بمقرها بمنطقة الوردية.



وقالالرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، ان الشركة تحرص من خلال عرض أضاحي العيد مستوفاة الشروط الصحية والشرعية، بأسعار أكد أنها مناسبة في الظرف الراهن، على تكريس دورها التعديلي.