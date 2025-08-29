بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن البرنامج المنقّح للجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية، التي ستُجرى يوم السبت 30 أوت 2025 في عدد من القاعات. وفي ما يلي تفاصيل المقابلات:
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00
نادي ساقية الزيت 🆚 نادي كرة اليد بقصور الساف
* قاعة المكنين – الساعة 18:00
سبورتينغ المكنين 🆚 نادي كرة اليد بجمال
* قاعة رشاد خواجة بالمهدية – الساعة 18:00
مكارم المهدية 🆚 بعث بني خيار
* قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي 🆚 جمعية الحمامات
* قاعة الزواوي – الساعة 17:00
الترجي الرياضي 🆚 نسر طبلبة
