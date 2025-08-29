بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن البرنامج المنقّح للجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية، التي ستُجرى يوم السبت 30 أوت 2025 في عدد من القاعات. وفي ما يلي تفاصيل المقابلات:



* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00

