النجم الساحلي يلاقي وديا كوكب مراكش يوم 6 سبتمبر القادم بالمغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ess2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025
      
يلاقي النجم الرياضي الساحلي يوم السبت 6 سبتمبر القادم كوكب مراكش المغربي في مباراة ودية سيحتضنها الملعب الكبير بمراكش انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا وفق ما افاد به حاتم الرڨيڨ المكلف بالاتصال بفريق جوهرة الساحل وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة.
ووفق المصدر ذاته، ستغادر بعثة النجم الساحلي في اتجاه المغرب يوم 5 سبتمبر على ان تكون العودة الى تونس يوم 7 من نفس الشهر.
وتدخل المباراة ضمن تحضيرات النجم الساحلي في فترة التوقف الدولي قبل استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 11 سبتمبر الجاري وفي اطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الفريق المغربي.

يذكر ان النجم الساحلي يملك بعد مرور اربع جولات 4 نقاط جمعها من فوز على مستقبل قابس 3-صفر في سوسة وتعادل مع اتحاد بن قردان صفر-صفر في بن قردان مقابل خسارتين امام شبيبة العمران 1-3 في زويتن والنادي الافريقي صفر-1 في سوسة.


