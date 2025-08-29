تونس تنظم تظاهرة ترويجية للتعريف بالمنتجات والخدمات ومناخ الاستثمار يومي 25 و26 نوفمبر 2025 بجينيف

تستعد تونس لتنظيم تظاهرة ترويجية للتعريف بالمنتجات والخدمات ومناخ الاستثمار والسياحة التونسية التي تقام لأول مرة بفناء المنظمة العالمية للتجارة بجينيف، على هامش المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس يومي 25 و27 نوفمبر 2025.



وبحسب بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، امس الخميس، تتضمن هذه التظاهرة تنظيم معرض ترويجي للمنتجات والخدمات للترويج لتونس كوجهة سياحية وثقافية ولتنمية الصادرات، من خلال عرض بعض المنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية والمواد الغذائية إلى جانب معرض للوحات الفنية والمنتجات الثقافية.



كما سيتم عقد ندوة حول "مناخ الاستثمار في تونس"، إذ سيتم تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس لدعم جاذبية الاستثمار، وتطور مناخ الأعمال وإبراز الانجازات الرامية الى تعزيز الاندماج في سلاسل القيم العالمية والاقليمية فضلا عن إنشاء مساحة للحوار والتواصل بين المنظومتين الاقتصاديتين.وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، لدى اشرافه، الاربعاء المنقضي، على الاجتماع السادس للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، أهمية هذا الاستحقاق الوطني، الذي يمثل فرصة لتثمين الإصلاحات الهيكلية التي شرعت تونس في تفعيلها من جهة وللترويج للوجهة التونسية على جميع المستويات من خلال تنظيم التظاهرة الترويجية داعيا كل الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة لإنجاح هذا الحدث الهام من جهة أخرى.وتطرق الاجتماع، الذي جرى بحضور ممثل البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف، منذر رجب، عبر تقنيات التواصل عن بعد، إلى مستوى التقدم في الإعداد لتقرير تونس الخاص بمراجعة السياسات التجارية والذي سيتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.