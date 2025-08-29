Babnet   Latest update 19:09 Tunis

تونس تنظم تظاهرة ترويجية للتعريف بالمنتجات والخدمات ومناخ الاستثمار يومي 25 و26 نوفمبر 2025 بجينيف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364fa5bbff970.42739820_hielqkfmngjpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 19:09 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تستعد تونس لتنظيم تظاهرة ترويجية للتعريف بالمنتجات والخدمات ومناخ الاستثمار والسياحة التونسية التي تقام لأول مرة بفناء المنظمة العالمية للتجارة بجينيف، على هامش المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس يومي 25 و27 نوفمبر 2025.

وبحسب بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، امس الخميس، تتضمن هذه التظاهرة تنظيم معرض ترويجي للمنتجات والخدمات للترويج لتونس كوجهة سياحية وثقافية ولتنمية الصادرات، من خلال عرض بعض المنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية والمواد الغذائية إلى جانب معرض للوحات الفنية والمنتجات الثقافية.




كما سيتم عقد ندوة حول "مناخ الاستثمار في تونس"، إذ سيتم تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس لدعم جاذبية الاستثمار، وتطور مناخ الأعمال وإبراز الانجازات الرامية الى تعزيز الاندماج في سلاسل القيم العالمية والاقليمية فضلا عن إنشاء مساحة للحوار والتواصل بين المنظومتين الاقتصاديتين.

وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، لدى اشرافه، الاربعاء المنقضي، على الاجتماع السادس للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، أهمية هذا الاستحقاق الوطني، الذي يمثل فرصة لتثمين الإصلاحات الهيكلية التي شرعت تونس في تفعيلها من جهة وللترويج للوجهة التونسية على جميع المستويات من خلال تنظيم التظاهرة الترويجية داعيا كل الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة لإنجاح هذا الحدث الهام من جهة أخرى.

وتطرق الاجتماع، الذي جرى بحضور ممثل البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف، منذر رجب، عبر تقنيات التواصل عن بعد، إلى مستوى التقدم في الإعداد لتقرير تونس الخاص بمراجعة السياسات التجارية والذي سيتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314062


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    