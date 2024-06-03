ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة 29 لبرنامج الدروس الصيفية للغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e871c9d94d573.00797926_ljkgnhiqompfe.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالتعاون مع وزارة التربية الدورة 29 لبرنامج الدروس الصيفية للغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج أثناء العودة الصيفية بتونس، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 جويلية و30 أوت القادمين بكافة ولايات الجمهورية.



وبين الديوان أن الدورة الجديدة التي تحمل شعار "بلغتي أعتز"، تنعقد في إطار "تجذير الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة للهجرة وترسيخ روح الانتماء لديهم"، حسب ما جاء في بلاغ له على الصفحة الرسمية للفايسبوك.





...



واضاف ان عملية التسجيل في هذه الدروس في اللغة العربية، تتم من خلال الاتصال بالملحقين الإجتماعيين والمرشدات الإجتماعيات المتواجدين بأغلب المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو بالمراكز الإجتماعية والثقافية.



ويمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الدروس من داخل تونس الإتصال بالإدارة المركزية لديوان التونسيين بالخارج أو بالمندوبيات الجهوية بالإضافة إلى إطارات وأعوان استقبال الديوان بنقاط العبور.