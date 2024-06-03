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رئيس الحكومة يؤدي زيارة عمل إلى كوريا الجنوبية من 3 إلى 6 جوان 2024

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Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 07:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يؤدي رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، زيارة عمل إلى كوريا الجنوبية من 3 إلى 6 جوان 2024 بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وسيترأس الحشّاني، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الوفد التونسي المشارك في أوّل قمّة كورية/إفريقية، التي تنعقد تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، وتحتضنها العاصمة سيول.

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وتهدف القمّة، وفق البلاغ ذاته، إلى تعزيز التعاون مع القارّة الإفريقية، وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية وكوريا الجنوبية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والرقمنة.

ويرافق رئيس الحكومة أثناء هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي.


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