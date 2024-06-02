انخفاض في عدد القتلى والجرحى وحوادث الطرقات منذ بداية هذه السنة والى غاية ال30 من شهر ماي الجاري

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بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور منذ بداية هذه السنة والى غاية ال30 من شهر ماي المنقضي انخفاضا ليبلغ 427 قتيلا مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغ عدد القتلى 458 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.



وبلغ عدد الحوادث الى حدود نهاية الشهر الماضي 1879 حادثا مقابل 2587 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلا بذلك تراجعا ب 708 حادثا مروريا، وتسببت هذه الحوادث في إصابة 2609 جريحا مقابل 3508 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.





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وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد، ان السهو وعدم الانتباه هو السبب الرئيسي في ارتكاب 42.42 بالمائة من هذه الحوادث وكانت السرعة في المرتبة الثانية بنسبة 16.55 بالمائة وعدم احترام الأولوية في المرتبة الثالثة بنسبة 7.56 بالمائة من الحوادث المسجلة الى حدود نهاية الشهر الماضي.



وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الطرقات ب 247 حادثا و عدد القتلى ب48 قتيلا وعدد الجرحى ب317 جريحا واحتلت ولاية المهدية المرتبة الثانية في عدد الحوادث ب 189 حادثا وفي عدد الجرحى ب 258 جريحا في حين احتلت ولاية القصرين المرتبة الثانية في عدد قتلى حوادث الطرقات بتسجيل 35 قتيلا.



وسجل شهر جانفي من السنة الجارية اكبر عدد في حوادث طرقات وذلك ب 397 حادثا و كان شهر افريل الأكثر تسجيلا لعدد القتلى وذلك ب 98 قتيلا ولعدد الجرحى ب 596 جريحا.



جدير بالتذكير ان المرصد الوطني لسلامة المرور ما انفك يعمل في العديد من المناسبات على اصدار و نشر بلاغات مرورية و الحضور بمختلف وسائل الإعلام للتأكيد على ضرورة الإنتباه أثناء السياقة الاّ ان حوادث المرور لا تزال تحصد الارواح وتسجل أعدادا كبيرة من الجرحى.



كما جدد المرصد الدعوة لمستعملي الطريق الى ضرورة التقيد بقوانين المرور ودعوة كل السلط الجهوية و بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف استهتار بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات بكل صرامة و العمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط و تقييمها.