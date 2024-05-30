جلسة عمل بالبرلمان مع وفد من لجنة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

انعقدت الخميس بقصر باردو، جلسة عمل بين وفد عن مجلس نواب الشعب برئاسة نائب رئيس المجلس، الأنور المرزوقي ووفد من لجنة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، يترأسه نائب رئيس هذه اللجنة، شياو جويو.



وأشار رئيس الوفد الصيني، حسب بلاغ للبرلمان، الى اهتمام عدد هام من المستثمرين في مدينة شنغهاي ورغبتهم في إقامة مشاريع تنموية في تونس لا سيّما في مجالات السياحة والثقافة.





وتحدث المسؤول الصيني عن خصوصية مدينة شنغهاي (أكثر من 33 مليون نسمة) التي قال انها "تعدّ عاصمة البلاد الاقتصادية وتتميّز بصناعة السفن والطائرات والسيارات"، مؤكدا أهمية مشاركة المستثمرين التونسيين في المعارض العالمية التي تقام في الصين ومزيد التعريف بالمنتوجات التونسية لا سيما الفلاحية مثل زيت الزيتون.وأبرز المساعي والمجهودات المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، مستعرضا المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات التونسية الصينية وعلاقات الشراكة التي تجسّدت عبر عدد هام من المشاريع التنموية في تونس في مختلف المجالات.وشدّد المسؤول الصيني على أهمية زيارة الوفد الصيني الى تونس التي تأتي في إطار استكمال دعم وتنفيذ "مبادرة الحزام والطريق" الصينية باعتبارها مسارا تنمويا جديدا تتبناه الصين، ويرتكز على الحفاظ على العلاقات القائمة واكتساح أسواق جديدة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي.من جهته أشاد نائب رئيس المجلس الأنور المرزوقي بعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا الى أهمية التعاون الثنائي في مجالات التجارة والسياحة والثقافة والتكنولوجيا، ومشددا على أهمية تطويره لاسيما عبر تكثيف الزيارات بين البرلمانيين ودعم عمل مجموعات الصداقة البرلمانية وتبادل الخبرات.وثمّن أعضاء مكتب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، المساعي المشتركة لدفع العلاقات الثنائية على جميع المستويات، مؤكّدين حرص البرلمان على تعزيز التعاون بين تونس والصين ولا سيما عبر الاسهام في دفع البرامج التنموية وتنويع الاستثمارات بما يتماشى مع الثورة الصناعية والتكنولوجية في العالم.وأبرزوا الحركية الدبلوماسية لجمهورية الصين التي قالوا انها "تترجم رغبة هذا البلد في تقوية العلاقات مع تونس ولا سيما الاقتصادية"، وشدّدوا في هذا السياق على أهمية دفع التعاون في المجال الثقافي والسياحي والعلمي والرياضي، فضلا عن دعم التكوين المهني.ودعا النواب التونسيين الصين الى "تكثيف المبادرات الرامية الى وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الاعزل".وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والصين لاسيما وأن زيارة الوفد الصيني تتزامن مع زيارة الدولة التي يؤدّيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي ينعقد يوم 30 ماي 2024 ببيكين.