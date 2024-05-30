كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية يدعو إلى الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع دليل مرافقة الشركات الأهلية

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دعا كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، إلى الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع دليل مرافقة الشركات الأهلية قصد الانطلاق في اعتماده في أقرب الآجال ومرافقة الشركات الأهلية خلال مختلف مراحل إحداثها ونشاطها.



جاء ذلك خلال جلسة عمل التأمت، أمس الأربعاء، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، خصصت لمناقشة مشروع دليل مرافقة هذه الشركات والذي تضمن "الآليات والتمشي المعتمدة لمرافقة الشركات الأهلية باعتبار خصوصياتها الهيكلية والتسييرية"، وفق بيان صادر اليوم عن الوزارة.





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كما دعا كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، خلال جلسة العمل، إلى الشروع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة مستشاري التشغيل وكل المصالح والهياكل تحت إشراف الوزارة المكلفة بتأمين المرافقة والإحاطة بالشركات الأهلية.



وشدد رياض شوّد، في الجلسة، على أهمية مرافقة الشركات الأهلية والإحاطة بها لتدخل طور النشاط ولإنجاحها وضمان ديمومتها، مؤكدا على "أهمية هذا النمط من المبادرات الجماعية باعتباره منوال اقتصادي قادر على خلق الثروة والمساهمة في تطوير الاقتصاد".



وحضر فعاليات هذه الجلسة عبد القادر الجمالي رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، فضلا عن مشاركة المديرين الجهويين ورؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل ورؤساء فضاءات المبادرة.