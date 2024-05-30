دعوة لصاحبات المؤسسات البيئية المبتكرة للمشاركة في المسابقة الوطنية للشركات الناشئة البيئية النسائية

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وجّه منظمو النسخة الثامنة من تظاهرة "تونسنا الجميلة" التي تنتظم هذه السنة تحت شعار "تحديات الشركات الناشئة النسائية من أجل بيئة مستدامة في تونس" دعوة لصاحبات المؤسسات المبتكرات في المجال البيئة للمشاركة في المسابقة الوطنية للشركات الناشئة البيئية النسائية في اجل أقصاه يوم 7 جوان 2020.



ويهدف هذا الحدث إلى تشجيع ودعم ومكافأة الابتكارات الريادية النسائية التي تركز على حل التحديات البيئية، من خلال تشجيع المشاريع الخضراء الإبداعية والمؤثرة، وفق بلاغ نشره مركز تونس لتكنولوجيا البيئة، الخميس.





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وتعتبر هذه المسابقة فرصة لصاحبات لشركات النسائية البيئية، لإحداث الفارق من خلال تقديم مشاريعهن إلى المسابقة الوطنية للشركات الناشئة البيئية النسائية ومن ثمة الحصول على الدعم والمساندة اللاتي يحتجنها في مراحل متقدمة من مشاريعهن.