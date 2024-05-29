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بطولة العالم لكرة اليد 2025- المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب الدنمارك وايطاليا والجزائر

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 20:53 قراءة: 0 د, 50 ث
      
سيخوض المنتخب التونسي لكرة اليد الدور الاول من بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الدنمارك (حامل اللقب) وايطاليا والجزائر وفق القرعة التي سحبت اليوم في العاصمة الكرواتية زغرب.

وستقام بطولة العالم في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي و2 فيفري 2025 في كل من النرويج والدنمارك وكرواتيا.

...

وتم توزيع المنتخبات المشاركة الى ثماني مجموعات ضمت كل واحدة اربعة منتخبات على ان يترشح في اعقاب الدور التمهيدي المنتخبات الثلاثة الاوائل الى الدور الرئيسي.

وفي ما يلي تركيبة المجموعات:
المجموعة الاولى
المانيا - تشيكيا - بولونيا - سويسرا

المجموعة الثانية
الدنمارك (حاملة اللقب) - ايطاليا - الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة
فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة
المجر - هولندا - مقدونيا - غينيا

المجموعة الخامسة
النرويج - البرتغال - البرازيل - الولايات المتحدة الامريكية

المجموعة السادسة
السويد - اسبانيا - اليابان - الشيلي

المجموعة السابعة
سلوفينيا - ايسلندا - كوبا - الراس الاخضر

المجموعة الثامنة
مصر - كرواتيا - الارجنتين - البحرين


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