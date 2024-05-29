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سليانة: تسليم 9 إشعارات موافقة على مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار"رائدات"

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 14:32 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انتظم، اليوم الإربعاء، بمقر ولاية سليانة، موكب تسليم 9 إشعارات الموافقة على مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار"رائدات" الذي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عائدة بن نصر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنتفعات من معتمديات الكريب والروحية وقعفور و سليانة المدينة، وتتمثل المشاريع في 5 مشاريع انجاز رياض أطفال، ومشروع يخص حياكة الملابس الجاهزة ومشروعي (2 ) حلاقة ومشروع بيع الملابس الجاهزة.

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وأكدت بن نصر أنها دفعة أولية في إنتظار تسلم دفاعات اخرى، علما وأن عدد الملفات المودعة بلغ 302 ملفات في إنتظار المصادقة على من تتوفر فيه الشروط اللازمة، وذكرت أن برنامج "رائدات" يهدف إلى تمكين النساء الراغبات في بعث مشاريع سواء منتهية الصغر أو صغرى أو متوسطة من إختبار خط تمويل يتراوح بين 10 ألاف دينار و300 ألف دينار عن طريق 3 بنوك (البنك الوطني للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة).


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