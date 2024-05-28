رجّة أرضية بقوة 3 درجة على سلم ريشتر قبالة سواحل خليج الحمامات

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سجلت محطات رصد الزلازل، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجّة أرضية بقوّة 3.0 درجة على سلّم ريشتر قبالة سواحل خليج الحمامات، اليوم الثلاثاء، على الساعة 08 و 07 دقيقة، بالتّوقيت المحلي.



وحدّدت التحاليل الأولية مركز الرجة بــ 36.39 درجة خط عرض و بــ 11.33 درجة خط طـول، وذلك قبالة سواحل خليج الحمامات، شمال شرق تونس، بحسب بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.





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