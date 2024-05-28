Babnet

رجّة أرضية بقوة 3 درجة على سلم ريشتر قبالة سواحل خليج الحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 09:06 قراءة: 0 د, 18 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجّة أرضية بقوّة 3.0 درجة على سلّم ريشتر قبالة سواحل خليج الحمامات، اليوم الثلاثاء، على الساعة 08 و 07 دقيقة، بالتّوقيت المحلي.

وحدّدت التحاليل الأولية مركز الرجة بــ 36.39 درجة خط عرض و بــ 11.33 درجة خط طـول، وذلك قبالة سواحل خليج الحمامات، شمال شرق تونس، بحسب بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288339


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*