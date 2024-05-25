الرابطة 2 (الجولة 23): نتائج مباريات المجموعة الثانية والترتيب

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعة الثانية، التي أقيمت اليوم السبت:



السبت 25 ماي 2024

المجموعة الثانية



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في ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي 1 - 3

في ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - امل جربة 1 - 0

في ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - نسر جلمة 2 - 1

في ملعب قابس

الملعب القابسي - هلال الشابة 0 - 0

في ملعب تطاوين

امل الرقبة - مكارم المهدية 1 - 2

في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - مستقبل قابس 1 - 1



اولمبيك سيدي بوزيد / معفى



الترتيب



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 51 21

2- مستقبل قابس 47 21

3- الملعب القابسي 33 21

4- سبورتينغ المكنين 32 22

- هلال الشابة 32 22

6- مكارم المهدية 29 21

7- أولمبيك سيدي بوزيد 26 21

-- أمل جربة 26 21

9 - محيط قرقنة 25 21

- نسر جلمة 25 22

11- أمل الرقبة 21 21

12- أولمبيك مدنين 18 21

13- مستقبل الرجيش 10 21





وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية من الجولة الثالثة والعشرين باقامة مباريات المجموعة الأولى، انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:



الاحد 26 ماي 2024

المجموعة الاولى

ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس

الحكم: أشرف الحركاتي



ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - هلال مساكن

الحكم: سفيان الورتاني



ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - شبيبة العمران

الحكم: هيثم الطرابلسي



ملعب القلعة

القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل

الحكم: جلال السحباني



ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي

جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان

الحكم: بسام بلعيد



ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - النادي القربي

الحكم: حسام بلحاج علي



النجم الرادسي / معفى