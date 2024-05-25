الرابطة 2 (الجولة 23): نتائج مباريات المجموعة الثانية والترتيب

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعة الثانية، التي أقيمت اليوم السبت:
السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
في ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي 1 - 3
في ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - امل جربة 1 - 0
في ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جلمة 2 - 1
في ملعب قابس
الملعب القابسي - هلال الشابة 0 - 0
في ملعب تطاوين
امل الرقبة - مكارم المهدية 1 - 2
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - مستقبل قابس 1 - 1
اولمبيك سيدي بوزيد / معفى
الترتيب
الترتيب
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 51 21
2- مستقبل قابس 47 21
3- الملعب القابسي 33 21
4- سبورتينغ المكنين 32 22
- هلال الشابة 32 22
6- مكارم المهدية 29 21
7- أولمبيك سيدي بوزيد 26 21
-- أمل جربة 26 21
9 - محيط قرقنة 25 21
- نسر جلمة 25 22
11- أمل الرقبة 21 21
12- أولمبيك مدنين 18 21
13- مستقبل الرجيش 10 21
وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية من الجولة الثالثة والعشرين باقامة مباريات المجموعة الأولى، انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:
الاحد 26 ماي 2024
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس
الحكم: أشرف الحركاتي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
الحكم: سفيان الورتاني
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة العمران
الحكم: هيثم الطرابلسي
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل
الحكم: جلال السحباني
ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي
جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان
الحكم: بسام بلعيد
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
الحكم: حسام بلحاج علي
النجم الرادسي / معفى
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