توزر: برمجة تدخلات تنوير وتعبيد طرقات ومد أرصفة ضمن برنامج الاستثمار البلدي لسنتي 2022 و2023 ببلدية تمغزة

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تبلغ قيمة الاعتماد المخصص لبرنامج الاستثمار البلدي لسنتي 2022 و2023 ببلدية تمغزة من ولاية توزر، حوالي 1,540 مليون دينار، موزعة بين تدخلات التنوير العمومي وتعبيد الطرقات ومد الأرصفة وتهيئة مناطق خضراء، وقد انطلقت اشغال جزء منها وجزء اخر في مرحلة طلب العروض، وفق كاتب عام البلدية خليل العفصي.



وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن المشاريع الجارية تتمثل في أشغال مد شبكة التنوير العمومي بمناطق ميداس وعين الكرمة والرميثة بقيمة 30 ألف دينار وينتظر أن تصل نسبة الانجاز 50 بالمائة منتصف شهر جوان، وتعرف مناطق عين الكرمة وتمغزة وميداس أشغال التبليط ب 170 ألف دينار.

وبالنسبة لأشغال تعبيد طرقات في مناطق الرميثة وعين الكرمة وتمغزة المدينة فهي حاليا في مستوى طلب العروض للمرة الثانية بعدما جاء طلب العروض الاول غير مثمر بحسب المصدر ذاته، وتتمثل في تعبيد طرقات في عدة أحياء بطول 300 متر وبقيمة 400 ألف دينار، كما يجرى الإعداد لإطلاق طلب العروض الخاصة بأشغال تجميل قرية الشبيكة والرميثة وكذلك طلب العروض للقسط الثاني من أشغال التنوير العمومي ليشمل مناطق أخرى بكل من فم الخنقة وميداس.



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وتستعد بلدية تمغزة كذلك لتهيئة مناطق خضراء جديدة في كل من الفريد وفم الخنقة سندس مجهزة بألعاب للأطفال، هي حاليا في مرحلة فرز العروض وقد خصصت لها اعتمادات بقيمة 120 ألف دينار، فضلا عن الإعداد لإطلاق طلب العروض لتهيئة موقف سيارات في قرية الشبيكة بجوار المنطقة السياحية وتهيئة مقبرة المكان الى جانب مقبرة الظافرية.