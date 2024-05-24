الأيام العسكرية الأولى لطب وجراحة الاسنان ...محاضرات حول استعمالات التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في هذا الاختصاص

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انطلقت اليوم الجمعة "الأيام العسكرية الأولى لطب وجراحة الاسنان" التي تنتظم على مدى يومين (24 و25 ماي الجاري) بتونس العاصمة في اطار الاحتفال بالذكرى ال68 لانبعاث الجيش الوطني



وتتناول هذه الأيام العسكرية الأولى لطب وجراحة الاسنان ،التي تنتظم تحت اشراف وزير الدفاع الوطني، و بالشراكة مع كلية طب الاسنان بالمنستير عددا من المحاور المتعلقة بطب الاسنان ولاسيما استعمالات التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في هذا الاختصاص الى جانب التطرق الى كافة اختصاصات طب الاسنان على غرار علم انسجة اللثة وتقويم الاسنان وطب وجراحة الفم وعلاج الاسنان التحفظي وطب اسنان الأطفال الوقائي والشرعي وكافة اختصاصات تركيب الاسنان





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وافاد العميد طبيب الاسنان ومديرالايام العسكرية الأولى لطب وجراحة الاسنان "اقدام بلوزة " في تصريح اعلامي ،ان كل المعدات والتقنيات الحديثة التي تتعلق بجراحة الفم وزراعة الاسنان متوفرة الان بتونس مضيفا ان استعمالات احدث التقنيات في مجال جراحة الفم والاسنان في الخارج موجودة في تونس ويتم تطبيقها من قبل اطبائنا كما ان كلية طب الاسنان بالمنستير حريصة على تكوين الطلبة في مجال استعمال التقنيات الحديثة عبر التكوين المباشر والمستمر

وأضاف ان التوجه العام لطب الاسنان اليوم هو استعمال التقنيات الحديثة سواء فيما يتعلق بعملية زرع الاسنان او غيره من التدخلات الطبية على غرار اعتماد التقنيات الرقمية في الجراحة ، واستعمال الذكاء الاصطناعي الذي قال انه اصبح "مستقبل هذا الاختصاص"

من جهة أخرى لفت المتحدث الى ان المواطن التونسي اصبح اليوم يعي اكثر فاكثر بأهمية العناية بالفم والاسنان لما لذلك من انعكاسات على الصحة العامة وليس فقط من الجانب التجميلي

واضاف انه سيتم على مدى يومين ،تقديم جملة من المحاضرات تتعلق بالطب النفسي وانعكاساتها على امراض الفم والامراض السارية والامراض الخطيرة والمضادات الحيوية وانعكاساتها على الفم فضلا عن الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء وامراض وانعاسات امراض الفم على الانف والاذنين والحنجرة الى جانب محاضرة أخرى حول المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.

وبين بلوزة ان كل هذه المواضيع سيتم مناقشتها في 15 محاضرة و64 مداخلة شفوية واكثر من 200 معلقة الكترونية سوف يتم عرضها على الشاشات الى جانب تنظيم دورة خاصة بالاطباء المقيمين الشبان الذين سيقدمون محاضرات وسيتم تقديم جائزة لاحسن محاضرة شفوية

كما تمت برمجة اربع ورشات عمل تتعلق بزرع الاسنان واهم التقنيات الحديثة و بجراحة العظام والتقنيات الجديدة الى جانب ورشة عمل حول الصور الرقمية ومزيد التعريف بالتقنيات والمواد الجديدة المستعملة في العلاج التحفظي للاسنان