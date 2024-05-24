بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): رهان الوصافة يشعل المنافسة

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يقفز الصراع من اجل مركز الوصافة الى الواجهة خلال الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي يتضمن برنامجها مباراتين مثيرتين الاولى بين النجم الساحلي والملعب التونسي والثانية بين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي.



وستتجه الانظار يوم السبت الى الملعب الاولمبي بسوسة الذي سيكون مسرحا لمواجهة على درجة عالية من الاهمية بين النجم الساحلي صاحب المركز الخامس ب8 نقاط والملعب التونسي صاحب المركز الثالث ب10 نقاط. ويدخل ابناء المدرب خالد بن ساسي المباراة برغبة وضع حد لسلسلة من سبع مباريات بلا فوز في مرحلة التتويج مدركين انه لا خيار امامهم سوى الانتصار لتجاوز خصمهم المباشر في سلم الترتيب والابقاء على امالهم في المراهنة على المركز الثاني المؤهل الى مسابقة رابطة الابطال الافريقية خلال الموسم القادم وذلك بعدما كسبوا نهاية الاسبوع الفارط بطاقة عبورهم الى الدور ربع النهائي لكاس تونس اثر فوزهم على الاهلي الصفاقسي.





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ومن جهته، يتحول الملعب التونسي الى سوسة بمعنويات عالية في ظل النتائج الطيبة التي ما فتئ يحققها الفريق في الاسابيع الاخيرة بفوزه على المتصدر الترجي الرياضي وتعادله خارج القواعد مع النادي الصفاقسي ثم ترشحه باقتدار الى الدور ربع النهائي للكاس بسداسية كاملة في شباك مضيفه قوافل قفصة. وسيبذل ابناء المدرب حمادي الدو قصارى جهدهم من اجل انتزاع العلامة الكاملة والبقاء في هذه الدينامكية الايجابية للمضي قدما في سعيهم نحو تحقيق موسم متميز يرتقي الى مستوى تطلعات الانصار في رؤية فريقهم يعود الى اجواء المسابقات الافريقية ويجدد العهد مع الالقاب الغائبة عن خزائن النادي منذ سنة 2003.

كما سيحتضن ملعب مصطفى بن جنات يوم الاحد مباراة اخرى لا تقل اهمية بين الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني ب12 نقطة والنادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع ب9 نقاط ستدور اطوارها امام مدارج خالية في ظل عقوبة "الويكلو" المسلطة على فريق عاصمة الرباط. ويطمح ابناء المدرب لسعد جردة لتاكيد انتصارهم العريض خلال الجولة الفارطة على النادي الافريقي برباعية نظيفة ومواصلة مسيرتهم الخالية من الخسارة للجولة السادسة على التوالي للتمسك بحظوظهم في المنافسة على اللقب باعتبار ان الفوز سيمكنهم من تقليص الفارق في طليعة الترتيب الى نقطتين في انتظار نتيجة مباراة المتصدر الترجي الرياضي امام جاره النادي الافريقي في دربي العاصمة المؤجل الى يوم 2 جوان المقبل.

وفي المقابل، سيعمل النادي الصفاقسي على تاكيد صحوته منذ تعاقده مع المدرب محمد الكوكي الذي نجح في ضخ روح جديدة صلب الفريق وتمكن من تحقيق نتائج محترمة امام ثالوث العاصمة بتعادله مع كل من الترجي الرياضي والملعب التونسي وفوزه على النادي الافريقي وهو ما ساهم في تجاوز فترة الشك التي مر بها الفريق اثر خروجه المبكر من مسابقة الكاس بخسارته في الدور السادس عشر على ارضه امام مستقبل المرسى.

وبعد حوالي شهرين ونصف من رحيله عن الاتحاد المنستيري يعود المدرب محمد الكوكي مجددا الى ملعب مصطفى بن جنات لكن من جهة بنك الفريق المنافس متسلحا برغبة الاطاحة بناديه السابق واللحاق به في جدول الترتيب العام على درب الظفر بالمركز الثاني واستعادة اجواء المشاركة برابطة الابطال الافريقية الغائبة عن فريق عاصمة الجنوب منذ سنة 2021.



وفي ما يلي برنامج المقابلات :

السبت 25 ماي 2024

الملعب الاولمبي بسوسة (س15 و30 دق)

النجم الساحلي - الملعب التونسي الحكم : احمد الذوادي



الاحد 26 ماي 2024

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س17 و30 دق)

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي الحكم : خليل الحساني



الاحد 2 جوان 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س17)

النادي الافريقي - الترجي الرياضي