"اليونسكو" تنفذ برنامجا لتحقيق وصول أفضل للأشخاص ذوي/ات الإعاقة الى الخدمات والحقوق في تونس

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أفاد مستشار الاعلام والاتصال بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في تونس ناجي البغوري، أن المنظمة تنفذ مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجا مشتركا تحت عنوان" من أجل تحقيق وصول أفضل للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة إلى الخدمات والحقوق في تونس" وذلك في اطار دعمها ومناصرتها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة.



وأوضح ناجي البغوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش ورشة تدريب حول دليل الممارسات الصحفية الجيدة في التعامل مع الاشخاص ذوي/ات الاعاقة، أنه سيتم ضمن هذا البرنامج العمل على تنشيط الصفحات الإلكترونية بموقع "ويكيميديا" الخاصة بالأبطال الأولمبيين التونسيين من الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من أجل مزيد التعريف بإنجازاتهم، فضلا عن تقديم المساعدة اللازمة للمنظمات الداعمة لهم في العملية الاتصالية الهادفة إلى تعزيز ظهورهم في الإعلام.

وأضاف أن "اليونسكو" تعتزم قريبا دعم عدد من الأعمال الصحفية القيّمة الهادفة إلى مزيد النهوض بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة و الملتزمة بالممارسات الفضلى و المبادئ الأخلاقية و الحقوقية لدى تعاطيها مع مثل هذه المواضيع.



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وذكر بأن منظمة "اليونسكو" تستعد، في إطار البرنامج ذاته، لإطلاق "دليل الممارسات الصحفية الجيدة في التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة" الذي كان قد تمخض عن دراسة أنجزتها المنظمة السنة الماضية بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الاخبار والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونقابة الصحفيين التونسيين حول" التعاطي الاعلامي مع الأشخاص ذوي الاعاقة" والتي توصلت إلى وجود العديد من الاخلالات في هذا الصدد.

وأشار الى أن منظمة "اليونسكو" بصدد تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول مضمون هذا الدليل وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و جمعية إبصار والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موجهة الى الصحفيين و الاعلاميين والطلبة و المؤثرين.

