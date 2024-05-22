ندوة دولية لوات غدا الخميس حول ''دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء '' ''

تنظم وكالة تونس افريقيا للأنباء' وات' ، غدا الخميس، بتونس ندوة دولية حول ''دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء ''، وذلك في إطار ترؤسها لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط 'أمان'' .





ويشارك في الندوة التي تعقد بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية ، مديرون عامون لوكالات أنباء البحر المتوسط حضوريا وعبر تقنية الزوم ، من بينهم الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط جورج بانينتاكس، وممثلون عن مكاتب وكالات الأنباء المعتمدين بتونس، و المنضوين تحت 'أمان' ، فضلا عن خبراء و مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي.



وتبحث الندوة في مواضيع تهم '' التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء ''، و''التحديات الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وكالات الأنباء ،'' و''الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مجال الصحافة ''، و''كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في انتاج المضامين السمعية البصرية ''، و'' أخلقة دور الذكاء الاصطناعي في انتاج المضامين السمعية البصرية ، و'' أي مخاطر سيبرينية للذكاء الاصطناعي '' و''تجارب استخدام التكنولوجيات الحديثة في وكالات الأنباء ''.يشار الى أن ظهور الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة أحدث تحولا هاما وعميقا في العالم, لكن مع ذلك لاتزال الصورة غير كاملة وغير واضحة المعالم الى اليوم حول مدى تأثير هذه التقنية الحديثة على الهياكلالاقتصادية والوظائف والإمكانات البشرية.وتؤكد الدراسات العلمية الصادرة في هذا الشأن أن الذكاء الاصطناعي هو محرك أساسي ورائد للثورات التكنولوجية بكل دول المعمورة.وقد اعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة عصا سحرية وحلا طالما انتظره الجميع لمعالجة مسالة تباطؤ الانتاجية العالمية ، و تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة على مدار العقدين الماضيين.ورغم ذلك ،فان انعكاساته السلبية باتت واضحة وجلية، حيث يفيد تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا أن نحو 40 بالمائة من الوظائف على مستوى العالم معرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، وأن ما يصل إلى 60 بالمائة، من الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة قد تتأثر خلال السنتين المقبلتين لأن الذكاء الاصطناعي يؤثر على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.تجدر الاشارة أن وكالة تونس افريقيا للأنباء كانت قد نظمت في نوفمبر 2023 ندوة دولية أولى حول ''التعاطي الإعلامي 'حول قضايا الهجرة في المتوسط'.و ستقوم 'وات،' بتسليم رئاسة رابطة وكالات أنباء البحر المتوسط في شهر جوان المقبل الى إيطاليا.وتأسست رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط سنة 1991، وتتمثل أهدافها في تعزيز تبادل المعلومات والحوار والتطور والتعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية.وتضم الرابطة 19 وكالة أنباء بالإضافة إلى أعضاء مراقبين، من بينهم الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا).العالمي-بن