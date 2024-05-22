بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : فضية لروعة التليلي في رمي القرص وبرونزية لامان الله التيساوي في سباق 400 متر

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احرزت التونسية روعة التليلي الميدالية الفضية لمسابقة رمي القرص (فئة اف 41) صباح الاربعاء ضمن منافسات اليوم السادس لبطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية.



وسجلت روعة التليلي رمية بلغت 34 متر فاصل 94 في حين عادت الميدالية الذهبية للمغربية يسرى كريم برمية قدرها 37 متر فاصل 34. وآلت الميدالية البرونزية للاكواتورية ايستافاني لوبيز ماكاس برمية بلغت 28 متر فاصل 87.

وحلت التونسية الاخرى سمر بن كعلاب في المركز الخامس برقم قدره 27 متر فاصل 34.



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وهي الميدالية الثانية في رصيد روعة التليلي في هذا المونديال بعد تتويجها بذهبية مسابقة دفع الجلة (فئة اف 41).





ومن جهته، تحصل امان الله التيساوي على الميدالية البرونزية لسباق 400 متر (فئة تي 37) بتوقيت قدره 51ث و32 جزء بالمائة خلف البرازيلي بارتولوميو داسيلفا شافيس (50ث و74 جزء بالمائة) والروسي اندري فدوفين (50ث و84 جزء بالمائة).



وارتفعت الحصيلة الجملية للعناصر الوطنية خلال هذا المونديال الى 11 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41) و4 فضية بواسطة وليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41) و4 برونزية عبر نضال الخليفي في سباق 400 متر (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37).



وللتذكير، فان تونس تشارك في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.



