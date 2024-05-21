اسناد وسام الجمهورية من الصنف الاول الى الحائز على جائزة نوبل للكيمياء منجي الباوندي

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تولّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بقصر قرطاج، تقليد منجي الباوندي، المتحصّل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023، الصنف الأول من وسام الجمهورية.



وكان هذا الموكب فرصة أكّد فيها رئيس الجمهورية على رهان الدولة التونسية على التربية والتعليم والبحث العلمي وتوفير كل الظروف الملائمة للتونسيين والتونسيات حتى يرتقوا إلى أعلى المراتب العلمية، مبرزا أن تونس تزخر بالكفاءات التي هي مبعث افتخار واعتزاز لبلادنا وعديدة هي الدول التي تلجأ إليها لإيمانها بمستواها العلمي العالمي المتميز في كل المجالات حتى تلك الدقيقة والحديثة منها.





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وكانت الأكادمية الملكية السويدية للعلوم، قد منحت خلال شهر اكتوبر 2023، جائزة "نوبل" للكيمياء لسنة 2023، لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة يعملون في مجال الجسيمات النانوية، من بينهم التونسي منجي باوندي الذي ولد بباريس سنة 1961 ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية.

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ويؤدي الباوندي، حاليا، زيارة الى تونس لتقديم عدد من المحاضرات، في كل من الاكاديمية الديبلوماسية وفي مدينة العلوم وكذلك في المدرسة الوطنية للمهندسين.



وكانت الأكادمية الملكية السويدية للعلوم، قد منحت خلال شهر اكتوبر 2023، جائزة "نوبل" للكيمياء لسنة 2023، لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة يعملون في مجال الجسيمات النانوية، من بينهم التونسي منجي باوندي الذي ولد بباريس سنة 1961 ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية.ويؤدي الباوندي، حاليا، زيارة الى تونس لتقديم عدد من المحاضرات، في كل من الاكاديمية الديبلوماسية وفي مدينة العلوم وكذلك في المدرسة الوطنية للمهندسين.