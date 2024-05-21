دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم الاحد 2 جوان القادم

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قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، تعيين مباراة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي ضمن منافسات الدفعة الثالثة من الجولة الثامنة لمرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم الاحد 2 جوان القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17) بملعب حمادي العقربي برادس.



وكانت المباراة مقررة سلفا يوم 1 جوان القادم الا ان تزامنها مع نهائي كاس تونس لكرة اليد بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس املى على الرابطة الوطنية لكرة القدم تاخير المباراة الى يوم 2 جوان.





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وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة:



السبت 25 ماي 2024

الملعب الاولمبي بسوسة (س 15 و30 دق)

النجم الساحلي - الملعب التونسي



الاحد 26 ماي 2024

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 17 و30 دق) -دون حضور الجمهور-

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي



الاحد 2 جوان 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)

النادي الافريقي - الترجي الرياضي