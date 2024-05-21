المنستير: فقرات ثقافية وتنشيطية وسياحية متنوعة في الدورة الأولى لمهرجان عمر بوزقرو للشركاو

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تحت شعار "رايس الأبحار" تلتئم الدورة الأولى لمهرجان عمر بوزقرو للشركاو من 22 إلى 24 ماي 2024 بمارينا المنستير بمشاركة طهاة من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وسوريا والأردن وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء مازري عيسى مدير المهرجان.

ويقام هذا المهرجان ببادرة من جمعية الرباط للموروث الغذائي، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والشركة العربية لمارينا المنستير وبعض الجمعيات.

ويتضمن برنامج هذه الدورة وفق المصدر ذاته فقرات ثقافية وتنشيطية وسياحية متنوعة، حيث يشمل برنامج اليوم الأوّل من المهرجان ندوة علمية حول الشركاو، أنواعه وأماكن عيشه، والمخاطر التي تهدد بانقراضه، ومنافعه الصحية، وطرق طهيه، مع مراوحات شعرية للشاعر عبد الرزاق زيتوني وموسيقية لجمعية الإبداع الثقافي ببوحجر، علاوة على تقديم الباحث في التراث الشعبي حسين بلحاج يوسف لمداخلة بعنوان "الشركاو بين الأسطورة والحقيقة".





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وتنظم في اليوم الثاني في مرسى مارينا المنستير ورشة في طريقة تنظيف الشركاو وطهيه، ومسابقة في طهي السمك حسب عديد الطرق منها التونسية والجزائرية والليبية والأردنية والمغربية.



وتتواصل الفعاليات في اليوم الأخير من المهرجان يوم الجمعة 24 ماي الجاري من الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل، مع العديد من الأنشطة على امتداد مرسى مارينا المنستير من بينها عروض تنشيطية وألعاب سحرية إذ سيقع الإعلان خلال هذا المهرجان عن تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للألعاب السحرية علاوة على وعروض طهوية للشركاو، بمشاركة ثمانية مطاعم بمارينا المنستير وهي مبادرة غير مسبوقة في مارينا وسيتمكن خلالها الزائر من تذوق الشركاو، وورشة ومسابقة في الفسيفساء مع الفنانة التشكيلية أسماء البرقاوي، ومسابقة في الرسم بالاكريليك مع الفنانة التشكيلية أميرة بنحمودة.



وتقام أيضا عروض لسيارات السباق، وللرماية، وللطائرات الورقية للجمعية التونسية للطائرات الورقية، ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "أسماك المتوسط" للفنّان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله وعرض موسيقي لنادي الإيقاعات بالمركب الثقافي بالمنستير، وعرض مسرحي بعنوان "بابا بحري" من إخراج الناصر طنبورة وإنتاج نادى "الرحالة" بالمركب الثقافي بالمنستير. كما سيتم تقديم استعراض في رياضة الكارتي والكيوكوشنكاي مع جمعية النمور للفنون الدفاعية ببنبلة. ويقدم الفنّان مراد باشا عرضه "ننده الأقطاب" بداية من الساعة السابعة مساء.



ويؤكد المازري عيسى أن هذا المهرجان الثقافي التنشيطي السياحي يهدف إلى الاعتناء بالهوية الطهوية للمنستير وتثمين الموروث الغذائي المحلي.

ومن جهته أكد شكري التليلي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية أنّ مارينا المنستير ستشهد يوم 24 ماي الجاري حراكا ثقافيا كبيرا، إذ سيقع يومها التسويق للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للألعاب السحرية بالمنستير وهو مهرجان تتفرد به ولاية المنستير وفق تأكيده.