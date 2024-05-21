الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): حكام الجولة الحادية عشرة

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في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستقام يومي الأربعاء 22 والخميس 23 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال :



الأربعاء 22 ماي 2024

ملعب سليمان



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مستقبل سليمان - مستقبل المرسى

الحكم: يسري بوعلي



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان

الحكم: هيثم القصعي



الخميس 23 ماي 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - قوافل قفصة

الحكم: محرز المالكي



ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاولمبي الباجي

الحكم: أسامة بن اسحاق

