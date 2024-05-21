الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول) مواجهات صعبة لفرق أسفل الترتيب

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بعد فسح المجال خلال الاسبوع الماضي لمباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس، تعود منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا الأربعاء الى النشاط باجراء الجولة الحادية عشرة التي سيحتدم خلالها الصراع في سباق ضمان البقاء قبل ثلاث جولات من النهاية.



في ملعب سليمان، يستضيف مستقبل المكان متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط مستقبل المرسى صاحب المركز السابع قبل الاخير بمجموع 12 نقطة في مواجهة تمثل الفرصة الأخيرة للفريق المحلي للابقاء على بصيص من الامل في المحافظة على مكانه ضمن مصاف النخبة وهو ما يضع ابناء المدرب فخر الدين قلبي امام حتمية الفوز لايقاف نزيف النقاط بعد سلسلة سلبية من 6 هزائم متتالية.

وفي المقابل، سيحاول فريق الضاحية الشمالية، المنتشي بالتأهل الى الدور ربع النهائي لكأس تونس، استغلال فترة الشك التي يعيشها منافسه من أجل الخروج بالعلامة الكاملة ومواصلة عملية الانقاذ في ظل صحوة لافتة تجسدت في تحقيق ثلاثة انتصارات خلال الجولات الاربع الاخيرة بما ساهم في رفع منسوب الثقة في صفوف اللاعبين في قدرتهم على كسب رهان البقاء.



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وفي ملعب نجيب الخطاب، يستقبل اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة اتحاد بن قردان صاحب المركز الرابع مناصفة مع قوافل قفصة بـرصيد 16 نقطة في دربي مشوق يدخله الفريقان بغاية مشتركة وهي تحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد عن حسابات النزول. وفي اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد سيف غزال، يامل اتحاد تطاوين، الذي اكتفى في الجولات الثلاث الماضية بنقطة واحدة، الى استرجاع توازنه واستعادة نغمة الفوز وهو ما قد يمكنه من التوقيع رسميا على وثيقة البقاء لكن المهمة لن تكون سهلة امام منافس يمر بفترة انتعاشة بتحقيقه انتصارين وتعادل في لقاءاته الثلاثة الاخيرة غير ان وضعيته تبقى مع ذلك دقيقة تستوجب منه كسب المزيد من النقاط من اجل التموقع في منطقة الامان.



وفي ملعب 15 أكتوبر، يستضيف النادي البنزرتي المتصدر برصيد 22 نقطة قوافل قفصة صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة في لقاء يحمل اهدافا متباينة، فأبناء المدرب ماهر الكنزاري، الذين ضمنوا رسميا بقاءهم ونجحوا في بلوغ الدور ربع النهائي للكاس، ينشدون انتصارهم السادس للحفاظ على ريادة الترتيب وتاكيد عدم مساومتهم في النقاط بميدانهم بعدما كسبوا عليه جميع مبارياتهم السابقة بهذه المرحلة في حين يرنو ابناء المدرب اسكندر القصري لطي صفحة الخسارة الثقيلة التي تكبدوها على ارضهم امام الملعب التونسي بسداسية كاملة في اطار الدور ثمن النهائي للكاس والمضي قدما في سعيهم نحو تثبيت مكانهم في الرابطة المحترفة الاولى عبر تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في سباق تفادي النزول والاول خارج الديار.



أما المباراة الرابعة والأخيرة بين نجم المتلوي صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة بضيفه الأولمبي الباجي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة فسيكون الرهان خلالها مختلفا بين الطرفين، اذ سيبحث فريق المناجم تحت قيادة المدرب قيس اليعقوبي عن العودة الى سكة الانتصارات وتعويض عثرة الجولة الماضية بهدف الخروج من دائرة الخطر والتموقع بالمنطقة الدافئة عكس فريق عاصمة السكر الذي تبدو وضعيته مريحة وسيعوّل على نجاعة خطه الأمامي الذي يعتبر الاقوى في هذه المرحلة برصيد 13 هدفا من أجل خطف النقاط الثلاث وتشديد الملاحقة على المتصدر النادي البنزرتي وذلك بعد حجز تاشيرة العبور الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس.



وفي ما يلي برنامج الجولة (كافة المباريات تنطلق على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر)

الاربعاء 22 ماي 2024

ملعب سليمان

مستقبل سليمان - مستقبل المرسى

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان



الخميس 23 ماي 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - قوافل قفصة

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاولمبي الباجي



