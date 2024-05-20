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بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي (بلاغ)

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 16:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وجّه رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين، رسالة تعزية الى رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد باقر قالیباف، عبّر له فيها عن بالغ الأسى وعميق التأثر بنبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ، حسين أمير عبد اللهيان، وأعضاء الوفد المرافق لهما، في حادث سقوط مروحية كانوا على متنها أمس الأحد.

وتقدّم بودربالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، باسمه الخاص وباسم أعضاء مجلس نواب الشعب ومن خلاله إلى عائلات الضحايا والشعب الإيراني الشقيق، بأحر ّ عبارات التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ الشعب الإيراني من كل مكروه، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان نشر اليوم.

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وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، وفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم أمس في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.



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