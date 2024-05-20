الجامعة التونسية لكرة اليد تكشف عن مواعيد الادوار النهائية لبطولة النخبة وكاس تونس

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ صادر اليوم الاثنين ان مباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة النخبة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي ستقام بعد غد الاربعاء بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس على الساعة السادسة مساء بحضور جماهير النادي الافريقي.





اما مباراة الاياب المقررة يوم الاحد القادم بنفس القاعة والتوقيت فسيقتصر خلالها الحضور الجماهيري على احباء الترجي الرياضي.



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وبخصوص المباراتين الترتيبيتين من اجل تحديد صاحب المركز الثالث بين النجم الساحلي ومكارم المهدية، فستقامان ذهابا بعد غد الاربعاء بالقاعة الاولمبية بسوسة على الساعة الثالثة بعد الظهر وايابا يوم السبت القادم بقاعة رشاد خوجة بالمهدية على الساعة الرابعة بعد الزوال.

ومن جهة اخرى، كشفت الجامعة ان الدور النهائي لكاس تونس لصنفي الاكابر والكبريات سيجرى يوم 1 جوان المقبل بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بحضور جماهير الاندية المعنية. وسينطلق نهائي الكبريات بين نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بينما ستعطى ضربة بداية نهائي الاكابر بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي على الساعة الخامسة مساء.

هذا وستقام الادوار النهائية لكاس تونس لاصناف الشبان بقصر الرياضة بالمنزه يوم 2 جوان المقبل على النحو التالي :

الصغريات - الساعة 10.00 : الحمائم الرياضية بمنوبة - النادي الإفريقي

الأصاغر - الساعة 12.30 : الترجي الرياضي التونسي - النسر الرياضي بطبلبة

الوسطيات - الساعة 15.00 : المنزه الرياضي - الجمعية النسائية بالشابة

الأواسط - الساعة 17.30 : البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي