مدنين: تواصل عمليات التنظيف الآلي لشواطئ جربة ميدون وحومة السوق وانتهائها في شواطئ جرجيس استعدادا للصائفة

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تتواصل عملية التنظيف الآلي للرمال في 9 شواطئ بمعتمديتي جربة ميدون وجربة حومة السوق من ولاية مدنين (انطلقت يوم 11 ماي)، فيما انتهت في 8 شواطئ بمعتمدية جرجيس (انطلقت يوم غرة ماي)، وذلك ضمن برنامج تدخلات لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمدنين يندرج في اطار الصفقة الاطارية 2023-2025 بين الوكالة ووزارة السياحة والبلديات.





ووفق رئيسة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمدنين فاطمة التليلي، تأتي هذه التدخلات التي في إطار الاستعداد للصائفة، وتتمثّل في تدخلات أوّلية لحرث الشواطئ من أجل تحريك التربة في مثل هذه الفترة من شهر ماي، ثم الغربلة والتنظيف الآلي واليدوي لفرز النفايات ثم نقلها الى المصب دون رفع الاعشاب البحرية (الضريع ).



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وأضافت ان جملة التدخلات طيلة الموسم ستصل الى 11 تدخلا بالشواطئ العمومية، و23 تدخلا بالشواطئ السياحية بالمعتمديات التي تشملها الصفقة الاطارية، وهي جرجيس، وحومة السوق، وميدون، بما في ذلك فترة الذروة أي في أشهر جوان وجويلية وأوت.

وذكرت التليلي أن هذه التدخلات تاتي بالتنسيق مع البلديات لمراقبة مدى نجاعتها وحسن سيرها لقبول الاشغال على احسن وجه مشيرة الى انها تهدف اساسا الى معاضدة جهود البلديات في تنظيف الشواطئ بتظافر الجهود بين الوكالة وصندوق دعم المناطق السياحية .

وتشمل جملة التدخّلات بمعتمدية جربة حومة السوق، سيدي الحشاني، شطرند، وسيدي محرز، وسيدي جمور، وبمعتمدية ميدون شواطئ البولينغ، وياتي 1، وياتي 2، والساقية، وديفا، اما في معتمدية جرجيس فتشمل شواطئ المسرح، وسنية، والسويحل، وأميرة، وصانغو، وللة مريم، وراس مرمور، وحسي الجربي.

واوضحت هذه المسؤولة الجهوية أن شواطئ سيدي مخلوف، وبن قردان، وبوغرارة، وجربة أجيم، التي لم تشملها الصفقة الاطارية لاسباب تقنية بحتة نتيجة صعوبة دخول الآليات إليها، لا يمكن القيام بتدخلات فيها إلا حسب الامكانيات المتاحة للوكالة خارج الصفقة، وذلك بعد مطلب استشارة من البلدية المعنية الى الادارة لبرمجة تدخل وفق المتاح، حسب قولها.